Байден – Путіну: ядерну війну починати не можна
Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним не раз наголошував, що ядерну війну не можна розпочинати, бо її неможливо і виграти, повідомляє РИА Новости.
Про це заявив помічник президента з міжнародних справ Юрій Ушаков.
"Дуже важливо, що президент Байден підкреслював кілька разів у ході розмови, що ядерну війну не можна починати, також її не можна і виграти", - сказала Ушаков журналістам, говорячи про переговори.
Він зазначив, що у США та Росії накопичено найбільший ядерний потенціал у світі.