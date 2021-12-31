Байден – Путіну: ядерну війну починати не можна

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним не раз наголошував, що ядерну війну не можна розпочинати, бо її неможливо і виграти, повідомляє РИА Новости.

Про це заявив помічник президента з міжнародних справ Юрій Ушаков.

"Дуже важливо, що президент Байден підкреслював кілька разів у ході розмови, що ядерну війну не можна починати, також її не можна і виграти" , - сказала Ушаков журналістам, говорячи про переговори.

Він зазначив, що у США та Росії накопичено найбільший ядерний потенціал у світі.