Sega створила найшвидший у світі ПК

Компанія Sega у співпраці з Intel та ASRock створила найшвидший персональний комп'ютер у світі. Для підтвердження цього звання систему відправили на справжній японський гоночний трек та розігнали до швидкості 100 км/год. Це не жарт, повідомляє 3Dnews.

У «найшвидшого у світі ПК» не найвитонченіший дизайн. «Болід» має форму коробки, і навіть оснащення стрічками RGB-світлодіодів не можуть приховати цього факту. Також на бічній панелі зображений відомий супершвидкісний їжак Сонік з однойменної серії ігор, що підкреслює високу швидкість ПК.

Комп'ютер, у складі якого використовуються новітній флагманський процесор Intel Core i9-12900K, графічний прискорювач ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula з 16 Гбайт пам'яті, а також 32 Гбайт двоканальної оперативної пам'яті і твердотільний накопичувач об'ємом підтримкою дистанційного керування G-Force Remote Control.

На комп'ютер також було встановлено всю бібліотеку доступних для ПК ігор студії Atlus, видавцем якої є Sega. На щастя, випробування пройшли вдало і радіокерований «перегоновий ПК» не розбився і навіть не перекинувся.

За словами Sega, дана система була побудована з нагоди новорічного розпродажу ігор на платформі Steam, де різні ігрові тайтли, включаючи ті, видавцем яких є сама Sega, до 5 січня пропонуються великі знижки.

Компанія також повідомила, що проводить конкурс, де головним призом стане цей унікальний гоночний комп'ютер. На жаль, взяти участь у ньому зможуть лише мешканці Японії. Переможців оберуть до кінця новорічного розпродажу у Steam.