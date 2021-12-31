Світ зустрічає Новий 2022-й: коли святкують різні країни
Новий рік почав наставати по всьому світу. Мешканці островів Лайн у Тихому океані, частини Кірібаті в Полінезії та інших країн уже зустріли 2022-й рік, повідомляє УНІАН.
Сьогодні новий рік зустрічатиме майже вся планета. Виключення - 8 країн, що святкують в інший день. Серед таких - Ізраїль, де свято Рош га-Шана відзначається за місячним календарем восени, і Саудівська Аравія, де зміна року відбувається в день весняного рівнодення 21 березня, а 1 січня святкування під суворою забороною.
Також у березні святкує Іран - за перським календарем. У квітні новий рік зустрічатиме Бангладеш. Китай, В'єтнам і Південна Корея святкуватимуть за власними календарями у січні-лютому, але подекуди 1 січня визнане офіційним святом.
Індійці зустрічатимуть новий рік у різний час, це залежить від традицій і культур. Офіційно свято в Індії відбудеться 22 березня.
О 12:00 за київським часом новий 2022-й рік уже настав для мешканців островів Лайн і Кірібаті.
Найпізніше його зустрінуть мешканці Самоа - о 13:00 1 січня.
О 13:00 новий рік прийшов до Нової Зеландії та Фіджі, за годину прийшов на Камчатку та Маршаллові острови.
З 14:00 до 15:00 святкували різні частини Австралії, за нею - Південна та Північна Корея та Японія.
Китай, Малайзія, Філіппіни та острів Балі зустрінуть 2022-й о 18:00, Індонезія - о 19:00.
О 20:00 святкуватимуть Бангладеш, Шрі-Ланка, а за 15 хвилин - Непал.
О 20:30 новий рік прийде до Індії, за пів години - до Туркменістану, Узбекистану, Пакистану та Киргизстану та на Мальдіви.
Афганістан святкуватиме о 21:30, а Вірменія, Азербайджан, Грузія та ОАЕ - о 22:00.
На годину раніше за Україну святкуватимуть Туреччина, Росія та Білорусь.
Разом із нами, о 00:00 за київським часом, у 2022-й увійдуть Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія.
Далі щогодини новий рік зустрічатимуть спершу частина Африки і Центральна та Західна Європа (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Норвегія), потім - Велика Британія, Португалія.
О 04:00 1 січня святкуватиме Бразилія, за нею - східна Канада і Карибські острови.
Лише о 07:00 ранку новий рік дійде до США (Вашингтон, Нью-Йорк) та столиці Канади.