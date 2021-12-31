Євродепутати також вимагають участі ЄС у переговорах із РФ

Депутати Європарламенту виступають за участь ЄС у переговорах США та Росії щодо безпеки. Про це заявив голова найбільшої в ЄП групи Європейської народної партії Манфред Вебер, посилаючись на німецькі ЗМІ, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.

"ЄС має сісти за стіл переговорів як одна з найбільш зацікавлених сторін у дискусіях щодо майбутньої архітектури безпеки Європи", – сказав Вебер.

За його словами, для цього потрібна "єдність держав ЄС та емансипація ЄС з погляду зовнішньої політики та політики безпеки" .

"Ми не повинні бути молителями, ми маємо бути фактором влади", – сказав Вебер і зазначив, що для цього потрібна воля та єдність усіх країн ЄС.

Вебер вважає позитивним факт того, що переговори з РФ активізувалися.

"Здебільшого неприйнятні вимоги з боку Кремля не є основою для обговорення", – зазначив він.