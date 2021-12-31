Рятувальники перейшли на посилений режим роботи на свята

У період відзначення новорічних і Різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) забезпечує захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій у посиленому режимі.

Про це повідомила прес-служба ДСНС﻿.

Так, з 09:00 31 грудня 2021 року до 09:00 04 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності.

Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.

"Проведено близько 4 тис. 800 інструктажів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, до яких залучено близько 20 тис. керівників релігійних громад та організаторів святкових заходів" , - йдеться в повідомленні.

Усього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, у тому числі: близько 300 чоловік та 50 одиниць техніки на об’єктах задіяних до святкування новорічних та різдвяних свят з масовим перебуванням людей; 26 піротехнічних розрахунків, загальною чисельністю понад 130 осіб і 50 од. техніки; 9 повітряних суден, у тому числі 4 літаки та 5 вертольотів.