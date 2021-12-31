Новий рік в повітрі: пасажири яких рейсів в Україну зустрінуть 2022-й в небі

Як вам ідея зустріти Новий 2022 рік в літаку? Пасажирів деяких рейсів саме це і чекає у новорічну ніч, повідомляє 24 Канал.

Згідно з аналізом розкладу рейсів українських аеропортів, пасажири 4 летовищ України зустрінуть Новий рік в повітрі.

Новий рік у небі зустрінуть пасажири 4 аеропортів України

Так, Новий 2022 рік у літаку зустрінуть пасажири чотирьох українських аеропортів – Борисполя, "Києва" (Жуляни), Львова та Харкова.

Рейси, які здійснять у новорічну ніч:

Київ (Бориспіль) 23:25 – Дубай 07:00 – авіакомпанія flyDubai ;

; Париж (Бове) 22:15 – Київ (Жуляни) 02:20 – авіакомпанія Wizz Air ;

; Рига 23:10 – Київ (Бориспіль) 01:05 – авіакомпанія Air Baltic ;

; Амстердам 20:35 – Київ (Бориспіль) 00:35 – авіакомпанія KLM.

Зазначається, що у регіональних аеропортах Новий рік зустрінуть пасажири двох рейсів Turkish Airlines до Стамбула. Вони вилетять ввечері зі Львова та Харкова, а приземляться у Туреччині вже 1 січня.

Як святкують Новий рік у повітрі?

В небі хотілося б особливого святкування, втім, спеціальних заходів для пасажирів новорічних рейсів авіакомпанії не анонсували.

Слід нагадати, що правила авіаперевізників забороняють розпивати спиртні напої, принесені із собою на борт літака. При цьому алкоголь можна придбати на борту деяких рейсів під час продажу товарів Duty Free. Тож, випити келих ігристого все ж буде можливість!