Найзначніші події на українському авторинку у 2021 році

Щороку сайт визначає найрезонансніші події для авторинку. Важливість та популярність подій ми, як завжди, визначили за кількістю прочитань новин відповідної тематики. 2021 рік був дуже насичений подіями і головних тем було багато, повідомляє Autoconsulting.

Чіп-криза та дефіцит автомобілів

Про цю проблему сайт вперше розповів ще наприкінці 2020 року. Але тоді здавалося, що ця якась далека проблема, яка до нас не має стосунку. Поступово вона стала все більше торкатися українського ринку, а восени стала реальною проблемою. Наслідки дефіциту мікрочіпів світовий автопром розбиратиме ще не один рік, а втрати від нього обчислюються десятками та сотнями мільйонів доларів.

Захід сонця епохи ДВЗ та електромобілі

Якщо в попередні роки наші читачі активно цікавилися тематикою електромобілів, то 2021 року ця тема стала домінуючою. Ми багато і часто писали про новинки електромобілів, проводили випробування. Також у 2021 році активно зростав інтерес і до теми «гібридів» Plug-in (PHEV), що заряджаються, притому ми фіксували навіть більші темпи зростання інтересу нашої аудиторії, ніж до самих електроавто. За рік тематика електромобільності додала в рази і фактично стала однією з лідерів читання. Крім того, протягом року практично всі провідні автовиробники заявили про припинення випуску авто з ДВС вже в найближчі роки, що також додала резонансу. Вперше ми розповіли і про перший в країні водневий автомобіль, який спричинив великий резонанс.

Зростання авторинку

У 2021 році український авторинок вперше з 2013 року подолав позначку 100 000 проданих нових автомобілів. Останні три роки ринок близько підходив до цього показника, але взяти сотку у дилерів так і не виходило. А в 2021 році зростання авторинку почалося буквально з початку року і з кожним місяцем він усе наростав. Не зміг зупинити навіть дефіцит автомобілів в автосалонах. І український авторинок став одним із небагато зростаючих ринків у світі. І новини про зростання авторинку цікавили наших читачів упродовж усього року.

Автобусні тендери та система Prozorro

Автобусні тендери, які проводили у містах, майже завжди супроводжували скандали. Навчилися чиновники і оминати, здавалося б, неупереджену систему Prozorro. Новини на тематику автобусних закупівель були у ТОПі за популярністю у 2021 році.

Відродження КрАЗу

Тематика та доля КрАЗу завжди цікавила наших читачів, тому коли весною 2021 року «АвтоКрАЗ» подав перші ознаки життя після банкрутства, це викликало великий резонанс. Наші читачі пильно стежили за всіма новинами про КрАЗ, дивилися відео про нього та цікавилися буквально кожною новиною про завод. Тому тема «КРАЗу» увійшла до ТОП-5 тем 2021 року.

Крім того, протягом року були популярні новини про запуск нових камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху і зростання штрафів за порушення, весь рік фоном була тема розмитнення євроблях (хоча за попередні кілька років вона порядком набридла). Про все це ми розповідали на сторінках.