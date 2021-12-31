У Британії зафіксовано новий COVID-рекорд

У Великобританії добовий приріст кількості хворих на коронавірус досяг чергового максимуму: за останні 24 години було зареєстровано 189 213 нових випадків, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що за останню добу також зросла кількість госпіталізацій та смертей. Зокрема, ще 332 особи померли протягом 28 днів після позитивного тесту. У середу повідомлялося про 57 смертей.

У середу також було зареєстровано 183 037 щоденних випадків - рекорд того часу - хоча ця цифра включала відставання у деяких частинах Британії до та під час різдвяного періоду, з даними за п'ять днів для Північної Ірландії. Нещодавно зареєстровані випадки в Уельсі охоплювали дводенний період.

При цьому експерти попереджають, що щоденні цифри випадків не включають повторні інфекції, і не всі інфіковані мають симптоми та проходять тест, тобто, незважаючи на те, що випадки досягають нових максимумів, справжня кількість інфекцій ще вища.

Професор Крістіна Пейджл, директор відділу клінічних операційних досліджень UCL, сказала, що зареєстровані випадки в Англії зараз більш ніж удвічі вищі, ніж попередній пік у січні минулого року, і хвиля ще не досягла піку.