Правила військового обліку для жінок планують змінити

Міністерство оборони України змінить правила військового обліку для жінок. Можуть скасувати штрафи.﻿ Про це розповіли у Міністерстві оборони України у відповідь на запит редакції, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

Як повідомили у Міноборони, проведено аналіз ймовірних ускладень, що можуть негативно вплинути на роботу районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через надмірну кількість звернень щодо постановки на військовий облік.

"Міноборони звернулося з пропозицією додатково вивчити та проаналізувати Перелік спеціальностей та/або професій, спорідненими з відповідними спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік з урахуванням реальних потреб у доукомплектуванні підпорядкованих організаційних структур та надати до 6 січня 2022 року пропозиції міністерству" , - йдеться у відповіді на запит.

Зокрема, просять врахувати застосування електронної системи взяття на військовий облік, а також можливість добровільного порядку для окремих категорій професій.