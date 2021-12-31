Правила військового обліку для жінок планують змінити
Міністерство оборони України змінить правила військового обліку для жінок. Можуть скасувати штрафи. Про це розповіли у Міністерстві оборони України у відповідь на запит редакції, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.
Як повідомили у Міноборони, проведено аналіз ймовірних ускладень, що можуть негативно вплинути на роботу районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через надмірну кількість звернень щодо постановки на військовий облік.
"Міноборони звернулося з пропозицією додатково вивчити та проаналізувати Перелік спеціальностей та/або професій, спорідненими з відповідними спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік з урахуванням реальних потреб у доукомплектуванні підпорядкованих організаційних структур та надати до 6 січня 2022 року пропозиції міністерству", - йдеться у відповіді на запит.
Зокрема, просять врахувати застосування електронної системи взяття на військовий облік, а також можливість добровільного порядку для окремих категорій професій.
"Міноборони розробляє проект нормативно-правового акту щодо незастосування адміністративних стягнень (штрафів) до жінок, які порушили порядок та строки взяття на військовий облік", - йдеться у повідомленні.