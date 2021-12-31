НАТО готове до переговорів із Росією
Північноатлантичний Альянс солідарний у питанні нарощування російських військ на кордоні з Україною та готовий до діалогу з Кремлем, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив у своєму Twitter генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг за підсумками переговорів з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
"Говорив із держсекретарем США Блінкеном про важливість деескалації значного нарощування Росією військової присутності біля кордонів України. НАТО є єдиними. Ми готові до діалогу в Раді Росія-НАТО 12 січня", — написав він.
Як повідомляла "ДС", 28 грудня Столтенберг обговорив із головою МЗС Британії Ліз Трасс подальше нарощування російських військ біля кордонів України.