НАТО готове до переговорів із Росією

Північноатлантичний Альянс солідарний у питанні нарощування російських військ на кордоні з Україною та готовий до діалогу з Кремлем, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив у своєму Twitter генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг за підсумками переговорів з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Говорив із держсекретарем США Блінкеном про важливість деескалації значного нарощування Росією військової присутності біля кордонів України. НАТО є єдиними. Ми готові до діалогу в Раді Росія-НАТО 12 січня" , — написав він.

Spoke to @SecBlinken on the importance of de-escalation of #Russia’s considerable military build-up in & around #Ukraine. #NATO stands united. We are prepared for dialogue in the NATO-Russia Council on Jan 12. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 31, 2021

Як повідомляла "ДС", 28 грудня Столтенберг обговорив із головою МЗС Британії Ліз Трасс подальше нарощування російських військ біля кордонів України.