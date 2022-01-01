Прямий та 5 канал показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського

Телеканали Прямий та 5 канал у новорічну ніч транслювали привітання п’ятого президента України Петра Порошенка перед або після звернення нинішнього глави держави Володимира Зеленського, але так, що воно завершувалося о 00:00 годин, повідомляє Новое время.

На Прямому спочатку показали вітання Порошенка, а після півночі вже почали транслювати промову Зеленського.

5 канал спочатку показав новорічне привітання нинішнього українського президента, а згодом - його попередника.

Привітання Порошенка розпочиналося о 23:56. Українців також привітала його дружина Марина Порошенко.

П'ятий президент України згадав 30-річчя Дня незалежності України та допомогу українським військовим. Він також говорив про російську агресію та боротьбу з коронавірусом.

«Українці чудові, відкриті, добрі. І це не залежить від того, хто за когось голосує. Ми – громадяни. Одна велика нація. Дорогі українці! Давайте увійдемо в 2022 сильними та впевненими. Нехай Новий рік буде роком перемог для країни та кожного з вас. Я твердо впевнений, головні наші з вами перемоги ще попереду!» – резюмував він.

До листопада минулого року Порошенко був власником цих двох телеканалів. Він продав усі права на Прямий та 5 канал через ухвалення закону про олігархів. Їхніми власниками стали журналісти.

Телеканали надають перевагу привітанню Порошенка другий рік поспіль.

Нагадаємо, що наприкінці 2018 року телеканал "1 + 1" замінив традиційне новорічне звернення президента України до людей, на поздоровлення Володимира Зеленського, який на той час ще був коміком. За хвилину до початку нового, 2019, шоумен з'явився на екрані і промовив вітання, в якому він заявив, що збирається в президенти.