Крупные промышленные компании Украины подвели итоги года

Керівники великих промислових компаній України, що генерують чверть валютних надходжень в країну, підбили підсумки 2021 року і визначили плани на 2022 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що 2021 рік став для компанії особливим, повним подіями і викликами, хвилюваннями і перемогами.

"У рік 15-річчя "Метінвесту" ми інтенсивно розвивалися і створювали нові смисли. Спільними зусиллями співробітників ми домоглися прекрасних показників з операційних поліпшень. Сприятлива ринкова ситуація дозволила отримати хороші фінрезультати, щоб інвестувати в оновлення потужностей наших підприємств і соціальні проекти", - констатував топ-менеджер у привітанні в Facebook.

За його словами, в 2021 році компанія вклала рекордні кошти в модернізацію. Розпочала наймасштабніший за всю свою історію проект вартістю понад $1 млрд-будівництво стану холодної прокатки на ММК імені Ілліча, зробила перші важливі кроки на шляху декарбонізації, успішно протистояла пандемії коронавірусу, поставляючи кисень лікарням у найскладніший для України час.

"Ми посилили вертикальну інтеграцію: придбали активи Дніпровського меткомбінату, консолідували підприємства Покровської вугільної групи. Ми запустили нові тракти циклічно-потокової технології на Інгулецькому і Північному ГЗК, лінію плазмового різання металу на італійському заводі Trametal і приступили до будівництва університету "Метінвестполітехніка" - проект, який виведе якість української вищої освіти на новий, європейський рівень і стане візитною карткою не тільки для Маріуполя, а й для всієї України", - сказав Риженков.

У свою чергу гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко відзначив екомодернізацію меткомбінату за останні 10 років: ефективно працюють реконструйовані газоочистки аглофабрики і доменних печей.

"Підстави для того, щоб назвати кейс екотрансформації комбінату успішним, однозначно є: спрямувавши близько 16 млрд грн "зелених" інвестицій в модернізацію "Запоріжсталі", ми домоглися зниження викидів забруднювальних речовин в атмосферу на виробничих агрегатах на 15 тис.тонн на рік", - наголосив СЕО, додавши, що до середини 2022 року буде запущено в експлуатацію нову сучасну аспіраційну установку для оновленої доменної печі № 5.

Генеральний директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо зазначив, що 2021 рік був дуже непростим.

"Після важкого 2020-го, коли почалася пандемія COVID, нам потрібно було швидко відновитися і використовувати той величезний попит на нашу продукцію, що виникла на ринку".

"І ми впоралися! Колосальні обсяги виробництва, рекордні поставки ( ... ) у нас були невдачі та успіхи, виклики й перемоги, сльози і тріумфи. Але всі ми показали: ми справді зроблені зі сталі. Ми були сильними, але гнучкими, ми зберегли хороші традиції, але впроваджували інновації, ми були розумними та винахідливими", - констатував гендиректор.

За його словами, підприємство готове до будь-яких викликів, водночас визнавши, що "це буде нелегко".

Генеральний директор Запорізького залізорудного комбінату Дмитро Колесніков зазначив, що 2021 рік для ЗЗРК був насиченим і плідним:

"Підприємство не тільки стабільно виконувало поставлені плани, а й інвестувало в модернізацію, розвиток і соціальні проекти на території присутності".

Голова правління Криворізького залізорудного комбінату Сергій Новак оцінив 2021 рік як "непростий":

"Рік подолання труднощів, напруженої праці та відповідальних рішень. Ми впроваджували нові технології у виробництво, підвищували кваліфікацію, модернізували дороге обладнання. Разом ми реалізували цілий ряд ініціатив з підвищення ефективності, стали набагато глибше розуміти потреби наших основних клієнтів".

"Яким буде прийдешній 2022 рік - залежить від кожного з нас. Тому передусім хочу побажати всім віри в себе і свої сили, свій професіоналізм і неоціненний досвід. Нехай Новий рік стане для нас роком реалізації себе, своїх талантів і навичок, сміливих рішень, відкриттям нових горизонтів". - сказав голова правління.

Гендиректор найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" Валерій Яковенко заявив про намір у 2022 році збільшити видобуток вугілля на 12,3% порівняно з 2021 роком – до 7 млн тонн.