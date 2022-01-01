Омікрон завдає менши шкоди легеням, ніж інші штами COVID-19

З'ясувалось, що штам коронавірусу Омікрон менше вражає легені, ніж інші варіанти коронавірусу. Натомість дещо уражає інші органи, повідомляє 24 Канал.

Це показали нові дослідження вчених з Гонконгу. Їх провели на тваринах – на мишах і хом'яках.

Які органи вражає Омікрон

Загалом, науковці показали, що Омікрон викликає менш небезпечні інфекції в легенях. Натомість недуга впливає лише на ніс, горло і трахею.

Тоді як випробування показали, що попередні варіанти коронавірусу викликали рубці в легенях і серйозне утруднення дихання.

"Омікрон поширюється в легенях набагато повільніше," , – наголосили науковці.

Як це вирахували

Так, вчені заразили тварин штамом Омікрон. Вони з'ясували, що їхні легені були менш пошкоджені, ніж у тих, кому вводили інші штами. Разом з тим Омікрон досить швидко поширюється у верхніх дихальних шляхах.

Науковці вивчали і зразки тканин людей. Також виявили, що Омікрон розмножується повільно в легенях.

З чим це пов'язано

Вчені відзначили, що на оболонці легеневих клітин міститься білок TMPRSS2. Він допомагає вірусам проникати всередину легенів. У випадку з Омікроном цей білок взаємодіє слабкіше (у порівнянні з, наприклад, штамом Дельта).

Коронавірус еволюціонує

Ці дослідження показують, що так відбувається еволюція коронавірусу. Вона спрямована на те, що розмножуючись у верхніх дихальних шляхах, у вірусу більше шансів потрапити в здоровий організм повітряно-крапельним шляхом. Проте перебіг хвороби буде проходити легше.

Що відомо про штам Омікрон