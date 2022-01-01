Порошенко подякував Байдену за підтримку України

П’ятий президент України Петро Порошенко подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України під час переговорів з главою Росії Володимиром Путіним, повідомляє Новое время.

"Те, що почув Путін під час телефонної розмови, навряд чи його задовольнило. Тепер, як би не вивертався Кремль, хоч би скільки не намагався російський агресор стати поруч із лідерами вільного світу, всі навколо бачать прогнилу й трухляву сутність путінського режиму. Все, що може запропонувати світові путінська Росія, — це залякування та агресія», – зазначив він.

Порошенко додав, що відповіддю на підступність Кремля стане єдність світу.

"На загрози силою — консолідована відсіч агресору та сила права. На зухвалість та шантаж Путіна – мудрість, витримка та стратегічне бачення. Тішить, що колективний Захід чітко окреслив червоні лінії Кремля, перетин яких означатиме суворе покарання" , – додав екс-президент.

Він також заявила, що ніхто у світі не захищатиме Україну більше, ніж вона сама.

Телефонні переговори Байдена та Путіна відбулися в ніч проти 31 грудня.

У ході переговорів, що тривали близько 50 хвилин, Байден описав Путіну «два аспекти підходу США», які залежать від дій Росії. Перший — шлях дипломатії та деескалації ситуації, другий сфокусований на стримуванні Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Путін пригрозив повним розривом відносин із США у разі запровадження нових санкцій.

Байден також заявив, що "ясно дав зрозуміти" Путіну, що Москва не має права вторгатися в Україну.

Це вже друга за місяць бесіда президентів на тлі можливого повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що викликає занепокоєння як Києва, так і Заходу.