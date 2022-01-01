Високовольтні лінії у Китаї можуть впливати на клімат Землі

Китайські вчені повідомили про можливий вплив мереж високовольтних ліній передачі в країні на густину заряджених космічних частинок в іоносфері і навіть на магнітне поле Землі, повідомляє 3Dnews.

Це стало помітно за супутниковими даними, а також збоями в роботі зв'язку та показаннями GPS. Ця проблема глибоко не вивчена, але наслідки можуть виявитися серйозними до глобальних кліматичних змін.

Питання впливу високовольтних ліній передачі електрики джерел генерації до споживачів досить серйозно вивчалися переважають у всіх передових країнах світу. Жодних серйозних зауважень до них ні в кого не виникло, хоча, наприклад, були теорії про вплив мереж на частоту та інтенсивність гроз. В основному, дослідження стосувалися впливу сильних електромагнітних полів на здоров'я людини. Було вироблено санітарні норми і проблема, начебто, зникла. Але тут почав розвиватись Китай, і сьогодні він перевершив у енергетиці всі передові країни одночасно. Але проблема не лише у цьому.

Китай в енергетиці пішов своїм шляхом. Оскільки відстані від джерел генерації до споживачів у Китаї, як правило, величезні, зниження втрат було вирішено підняти планку на неймовірну висоту. Зокрема, у Китаї будувалися мережі розподілу із напругою 800 кВ, а нові лінії передають 1100 кВ. У США, для порівняння, високовольтні лінії електропередач розраховані на максимальну напругу 500 кВ. Поєднання довжини ліній у тисячі кілометрів і високу напругу створюють у Китаї електромагнітні поля планетарного масштабу.

Через війну взаємодії з іоносферою полів високовольтних ліній електропередачі у Китаї відбувається стікання заряджених космічних частинок Землю. Зокрема, вчені припускають, що таке стікання часток відбувається за кривими електромагнітних ліній у Тихому океані. Також спостерігаються явища, які вказують на зміну густини заряджених частинок над територією Китаю. Це проявляється у даних супутникових спостережень та у роботі систем зв'язку.

Оскільки Китай не збирається на цьому зупинятися і продовжить будівництво високовольтних розподільних мереж, вчені закликають до вивчення явищ та їхнього можливого впливу на клімат планети.