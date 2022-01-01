Календар головних подій у світі спорту у 2022 році

Новий 2022 рік подарує спортивним уболівальникам багато топових подій у світі спорту. Серед них, зокрема, зимові Олімпійські ігри та футбольний чемпіонат світу в Катарі, який вперше в історії пройде в зимовий період, повідомляє РБК-Україна.

Сайт підготував календар головних подій спорту на 2022 рік.

Січень

1 -9 січня. Теніс. ATP Cup 2022 (Сідней, Австралія)

2-14 січня. Ралі Дакар - 2022 (Саудівська Аравія)

9 січня - 6 лютого. Футбол. Кубок африканських націй - 2021 (Камерун)

10-16 січня. Чемпіонат Європи з фігурного катання (Естонія)

17-30 січня. Australian Open-2022 (Австралія)

19 січня - 6 лютого. Чемпіонат Європи з міні-футболу (Нідерланди)

Лютий

3-12 лютого. Клубний чемпіонат світу з футболу 2021 (ОАЕ)

4-20 лютого. Зимові Олімпійські ігри (Китай)

Березень

4-13 Березень. Зимові Паралімпійські ігри (Китай)

18-20 березня. Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні (Сербія)

21-27 березня. Чемпіонат світу з фігурного катання (Франція).

24 березня. Футбол. Плей-офф відбору на ЧС-2022, перший матч. Шотландія-Україна

Квітень

1-3 квітня - Чемпіонат Європи з дзюдо (Болгарія)

16 квітня-2 травня - Чемпіонат світу зі снукеру (Англія)

Травень

13-29 травня. Чемпіонат світу з водних видів спорту (Японія)

13-29 травня. Чемпіонат світу з хокею (Фінляндія)

18 травня. Футбол. Фінал Ліги Європи (Іспанія)

22 травня - 5 червня. Теніс. Ролан Гаррос (Франція)

25 травня. Футбол. Фінал Ліги конференцій (Албанія)

28 травня. Футбол. Фінал Ліги чемпіонів (Росія)

Червень

4 червня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Ірландія-Україна

7 червня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Шотландія-Україна

11 червня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Україна-Угорщина

14 червня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Україна-Ірландія

16-19 червня. Чемпіонат Європи з художньої гімнастики (Ізраїль)

20-27 червня. Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 (Бельгія)

26 червня - 7 липня. Літня Універсіада (Китай)

27 Червня-10 липня. Теніс. Вімблдон (Великобританія)

Липень

6-31 липня. Чемпіонат Європи з футболу серед жінок (Англія)

8-30 липня. Футбол. Копа Америка (Колумбія)

15-23 липня. Чемпіонат світу з фехтування (Єгипет)

15-24 липня. Чемпіонат світу з легкої атлетики (США)

26-31 липня. Чемпіонат світу з гребного слалому (Німеччина)

Серпень

3-7 серпня. Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное (Канада)

7-14 серпня. Чемпіонат світу з дзюдо (Узбекистан)

11-21 серпня. Чемпіонат Європи з водних видів спорту (Італія)

15-21 серпня. Чемпіонат Європи з легкої атлетики (Німеччина)

18 -21 серпня. Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное (Німеччина)

29 Серпня-11 вересня. US Open-2022 (США)

Вересень

1-18 вересня. Євробаскет - 2022 (Німеччина, Грузія, Чехія, Італія)

14-18 вересня. Чемпіонат світу з художньої гімнастики (Болгарія)

23 вересня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Угорщина-Україна

26 вересня. Футбол. Ліга Націй, група B1. Україна-Шотландія

Жовтень

29 жовтня - 6 листопада. Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики (Великобританія)

Листопад

21 Листопада-18 грудня. Чемпіонат світу з футболу - 2022 (Катар)