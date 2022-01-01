Тимошенко назвала 4 кроки для виходу з енергетичної кризи

В Україні потрібно прибрати НАК "Нафтогаз України" як найбільшу корупційну систему, яка є сьогодні. Про це розповіла в ефірі програми "Велика п’ятниця" лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка України Юлія Тимошенко, повідомляє Україна 24.

"Треба прибрати НАК "Нафтогаз України" взагалі. У нас є газотранспортна система, яка може спокійно транспортувати будь-який газ в Європу через нашу територію і віддавати прибуток державі. Це "Укртрансгаз", який нормально може працювати без НАК "Нафтогаз України". Треба прибрати НАК "Нафтогаз України" як найбільшу корупційну систему в Україні, яка є сьогодні" , - сказала вона.

"Нам треба негайно прибрати десятки корупційних компаній, яким дали дозвіл на вищих щаблях влади України, які "присмокталися" до "Укргазвидобування" і забирають дешевий український газ, а потім його експортують за межі України" , - розповіла Тимошенко.

Вона навела 4 основні кроки для виходу з енергетичної кризи в Україні:

"Отже, що потрібно зробити? Перше - негайно направити інвестиції на видобування природного українського газу. Друге - негайно прибрати НАК "Нафтогаз України" як мегакорупційного посередника.

Третє - негайно прибрати "прокладки", які є між "Укргазвидобуванням" і вами, які забирають оцю величезну різницю в тарифах. Четверте - повернутися до тієї моделі, яка існувала багато років, коли весь український газ ішов людям та бюджетним установам. Це можна зробити".