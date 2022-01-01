Mazda запатентувала систему посадки дронів на автомобіль

Mazda турбується про автомобілістів, які люблять знімати свій автомобіль і навколишню природу за допомогою дрона. Компанія запатентувала спеціальний майданчик, який кріпиться на дах машини, і може приймати безпілотні літальні апарати навіть в русі, повідомляє РБК-Україна.

Дрон може запускатися з мініатюрного майданчика, встановленого на задньому склі.

Патентні зображення повідомляють нам, що дрон через бездротові протоколи буде зв'язуватися з бортовою електронікою автомобіля, щоб водій, або пасажир могли з салону керувати зльотом і посадкою. Але в разі сильного вітру, або ділянок з переривчастим радіосигналом передбачена навіть котушка з тросом, яким можна кріпити дрон до машини.

Не виключено, що дрон на машині буде використовуватися не тільки для розваг, але і як частина комплексу систем управління автопілотом. Камера на ньому дозволить краще зорієнтуватися в дорожній ситуації. І це не елемент фантастичного оповідання. Раніше Ford вже запропонував використовувати безпілотні літальні апарати на випадок відмови датчиків в машинах з автопілотом.