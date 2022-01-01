Туристам розкрили деталі про правила в’їзду до Єгипту

Деякі мандрівники забувають оформити важливі документи для подорожі до країни, повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні українські туристи часто обирають для зимової відпустки теплі країни. Одна із найпопулярніших країн - Єгипет. Одне з головних питань, які документи необхідно для подорожі.

Які потрібно документи для в’їзду до Єгипту

Перелік документів зазначено на сайті МІД України.

В’їзд громадянам України дозволено. Режим в’їзду – візовий (можливе придбання туристичної візи вартістю 25 дол.США по прибуттю).

Єгипетською стороною визнаються вакцини, схвалені ВООЗ і єгипетським лікарським агентством, за умови отримання другої дози двоетапної вакцини (Пфайзер, Астразенека, Модерна, Синовак, Супутник) або отримання дози одноетапної вакцини (Джонсон Енд Джонсон) мінімум за 14 днів до прильоту.

Сертифікат має містити QR-код та не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок.

Електронні версії сертифікатів, у тому числі ті, що генеруються у додатку “Дія”, наразі єгипетською стороною офіційно не визнаються.

До громадян, які прибувають без сертифікатів про вакцинацію, що відповідають вимогам єгипетської сторони, застосовуються такі умови в‘їзду:

1) Всі без виключення громадяни віком від 12 років, зобов’язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття / експрес-тест на АНТИГЕН, зроблений не пізніше, ніж за 24 години до прибуття, що відповідатиме таким вимогам:

– має обов’язково містити точну дату та час здачі тесту особою;

– має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному веб-сайті лабораторії;

– не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок;

– має містити інформацію про проведений вид тесту;

– має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

– має бути виданий англійською мовою.

– має містити точну інформацію про особу (Прізвище та Ім’я), якій належить тест.

Не приймаються сертифікати, заповнені від руки.

В разі виникнення сумнівів щодо достовірності тесту, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту по прильоту.

2) Громадянам, які прибуватимуть до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам та Таба та не матимуть при собі згаданого сертифікату з негативним результатом ПЛР-тесту, буде дозволено провести ПЛР-тест безпосередньо після прибуття в ці чотири аеропорти. Вартість ПЛР-тесту складатиме 30 доларів США.

Також кожному туристу доведеться заповнити онлайн та роздрукувати на папері декларацію про здоров'я, яку авіакомпанії збирають потім у літаку. Великі туроператори заздалегідь роздають своїм клієнтам на борту міграційні карти — їх потрібно заповнити й віддати єгипетським прикордонникам.

Яка погода в Єгипті взимку

У країні цілий рік триває літо, після високого сезону, який триває в осінні місяці - вересні, жовтні та листопаді. Вже у грудні стає прохолодніше. Середня температура складає близько +26 градусів. Море ще не встигає охолонути, його температура не опускається нижче +23 градусів.

Взимку в Єгипті зазвичай вітряно, але все залежить від курорту та берегової лінії. Найтеплішим вважається Шарм-ель-Шейх. Найкраще обирати готелі в бухтах. 30 грудня в Шармі температура повітря була приблизно 23 градуси. Температура води – 24 градуси, вночі – 16.

У цей період сонце зазвичай починає гріти вже з восьмої ранку, але в 15 вже стає прохолодно, а в 16 сонця вже майже немає. Це також варто враховувати. Загалом погода дуже комфортна.