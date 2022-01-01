У мережі прокоментували вітання Зеленського з Новим роком

На привітання президента України Володимира Зеленського з Новим 2022 роком відреагували українські політики та лідери думок. Деякі з них писали про те, що звернення глави держави було надто довгим. А частина користувачів мережі поскаржилася, що не почула після нього Гімну України, повідомляє Обозреватель.

Так, головний редактор видання "Главком" Віктор Шлінчак на своїй сторінці у Facebook написав, що четвертій хвилині ролика йому стало нудно і він вимкнув звук. Саму картинку з розсадкою людей за столом він порівняв із "поминками".

Він зазначив, що за програмою звернення Зеленського мало тривати 10 хвилин, але зайняло всі 20. І незрозуміло, "на кого воно було розраховане".

"Картинка ролика – як у когось на поминках. При вимкненому звуку так і сприймалося. Усі тримали келихи і думали: "Коли це закінчиться і дадуть нарешті дітям випити сік"?" – написав Шлінчак .

Скриншот посту Віктора Шлінчака у Facebook.

На тривалість привітання звернув увагу і екснардеп Віталій Чепінога у Facebook.

"Ну і про новорічне привітання Зеленського. 21 хвилина – це дуже круто! У сексі!" – написав політик .

Скриншот посту Віталія Чепиноги у Facebook.

Водночас, нардеп та колишній директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович знайшов у фразі президента "І як тільки ми приберемо лінію розмежування в голові, вона зникне і на карті" схожість із фільмом "Не дивіться нагору". У цьому творі описується ситуація, коли на Землю летить комета, а політики кажуть людям просто не дивитися вгору.

Скриншот посту Володимира В'ятровича у Facebook.

Зазначимо, що на YouTube-каналі Офісу президента України під відео із новорічним привітанням Зеленського відключили коментарі. При цьому ролик набрав лише 1,3 тисячі лайків при майже 40 тисячах переглядів, а дизлайки віднедавна на платформі не відображаються.

Коментарі відключили.

Додамо, що користувачі мережі також були обурені тим, що у відео не було символіки України за спиною президента, на відміну від торішнього вітання.

Привітання минулого та цього року.

Скриншот коментарів у Twitter.

Деякі коментатори писали, що після слів Зеленського на низці каналів не пролунав Гімн України. У версію привітання, опубліковану в соцмережах, його не було включено.

Скриншот посту у Twitter.

Скриншот коментарів у Twitter.

Проте були у мережі та позитивні реакції на звернення глави держави.

Так, користувачка Facebook з ніком Lena Arkh написала, що привітання Зеленського "було про людей, великих і маленьких українців, чиї вчинки у 2021 варті відзнаки". Вона розповіла, що її 8-річну племінницю запросили на президентську ялинку.

"Яринчин малюнок переміг на міжнародному конкурсі малюнків, який організувало Європейське космічне агентство. Тепер її малюнок планети Юпітер нанесуть на космічну ракету "Arianе-5", запуск якої відбудеться в 2023 році" , – написала Олена.

Скриншот посту Lena Arkh у Facebook.

Скриншот коментарів у Twitter.