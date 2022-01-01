Жителів окупованих територій не каратимуть за паспорти РФ

Україна не визнаватиме російські паспорти, які роздали українським громадянам на окупованих територіях у Криму та на Донбасі, а самі громадяни не понесуть за це жодної відповідальності, оскільки вони є заручниками Росії, повідомляє Ділова столиця.

Таку заяву зробила віцепрем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Чи ми визнаємо такі паспорти? Ні, не визнаємо і визнавати не будемо. Чи будуть люди нести відповідальність, які, ймовірно, отримали такий паспорт, написавши заяву? Ні, вони не будуть нести відповідальність. Відповідальність буде нести Російська Федерація: вона порушує міжнародне право, вона порушує законодавство України. А людей я сприймаю як заручників: вони там змушені жити і не мають можливості виїхати" , — заявила Верещук.

Віцепрем'єрка вважає, що люди отримують російські паспорти не з власної волі, а з примусу Росії.

"Очевидно, на сьогодні люди — заручники, вони мусять виживати. Я не можу їх звинувачувати в тому, що, до прикладу, залишилися пенсіонери, які не мали, куди виїхати, або виїхали і повернулись. Знаю багато випадків, коли люди не знайшли себе за роки війни на території, яка зараз підконтрольна Україні. Ми говоримо про Львів, Харків, Запоріжжя. Вони не змогли отримати житло, не змогли себе забезпечити і повернулися туди, бо не мали достойної роботи, яка б допомогла їм тут вижити. І звинувачувати їх зараз я не можу і не буду" , — уклала вона.

Нагадаємо, раніше представник української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш заявив, що темпи видачі російських паспортів мешканцям ОРДЛО знизилися через те, що у Кремлі втратили інтерес до цього процесу після виборів до Держдуми Росії.