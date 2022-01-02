Топ-10 відкриттів археологів, зроблених у 2021 році

Час від часу вчені, а інколи й випадкові люди, роблять вражаючі археологічні відкриття, котрі змушують переосмислити відому історію людства. Не винятком став і 2021 рік, протягом якого прогриміло декілька вражаючих знахідок, повідомляє Обозреватель.

Про найгучніші відкриття цього року розповів історик Сал Райтс.

Руїни 2500-річного храму Афродіти

Під час дослідження півострову Урла-Чешме в західній Туреччині, вчені виявили храм, котрий датується VI століттям до н.е. Серед фундаментів будівель було знайдено статую жінки, теракотову скульптуру жіночої голови, а також напис, де вказувалося, що "Це священна земля".

Керівниця команди дослідників Еліф Копарал заявила, що це руїни храму Афродіти. Ця знахідка свідчить про те, що в цьому регіоні існував присвячений їй культ, котрий був дуже розповсюдженим у ті древні часи.

Храм Афродіти на півострові Урла-Чешме .

Найдавніший відомий малюнок тварини

Малюнок бородавчатої свині Сулавесі був знайдений в одній із печер Індонезії. Цей витвір мистецтва вважають найстарішим зображенням тварини, адже йому близько 45 тисяч років.

Розмір зображення 136 см на 54 см, а намальоване воно пігментом червоної охри. Свою назву ця знахідка отримала тому, що розташована на острові Сулавесі. Її відкриття належить Адаму Брумму і його команді з Університету Гріффіта. Аналіз зображення показав, що на ньому зображено сулавесську бородавчату свиню.

"Картини тварин є найпершим відомим репрезентативним витвором мистецтва у світі… Це один з найбільш вражаючих і добре збережених фігуративних малюнків тварин, відомих у всьому регіоні, і це просто вразило мене" , – підкреслив Брумм.

Вік знахідки був визначений шляхом аналізу відкладення кальциту, який був зібраний над нею за допомогою процедури, відомої як датування уранової серії. Варто відзначити, що цим методом визначено лише вік шару мінералів над картиною, а сама вона можливо навіть древніша.

Малюнок бородавчатої свині Сулавесі .

Найдавніші докази використання символів людьми

Під час розкопок поблизу Рамли в Ізраїлі, дослідники знайшли численні фрагменти кісток, які віднесли до епохи середнього палеоліту. Тобто знахідці більш ніж 120 тисяч років.

На кістках були вирізьблені шість паралельних ліній, котрі вважають першим доказом того, що люди вже у ті часи використовували символи. На думку експертів з Єврейського університету, цілком можливо, що кістки мали символічне чи духовне значення та належали зубру. Територія, де було зроблено відкриття, можливо була місцем зібрань давніх мисливців, де вони розрізали свою здобич.

Одне з найперших свідчень використання древніми людьми символів.

Найстаріший у світі пивний завод

В Єгипетському місті Абідос було зроблено вражаюча знахідку. Важко повірити, але можливо найстаріший пивний завод був побудований понад 5 тисяч років тому. Площа прадавньої пивоварні складала 8 великих шматків землі, кожен з яких мав 20 метрів у довжину. Археологи також знайшли 40 глиняних горщиків, куди заливалася суміш з води і зерна, а потім нагрівалася.

Цілком можливо, що ця пивоварня була побудована тут спеціально, щоб забезпечувати напоєм ритуали, які проводилися у гробницях фараонів.

Найдревніша пивоварня, знайдена у Єгипті.

3000-річна золота маска

У Китайській провінції Сичуань було знайдено унікальний скарб віком 3 тисячі років. Серед них фрагмент золотої маски, яка, ймовірно, відігравала важливу роль під час проведення церемоній та ритуалів.

Варто відзначити, що цей витвір мистецтва майже на 84% складається з чистого золота і важить близько 270 грам. Інша частина скарбу складається з двох видів шовку, бронзового посуду, який прикрашали зображення тварин, а також виробів зі слонової кістки та різноманітних золотих прикрас.

Фрагмент золотої маски, котрій більш ніж 3 тисячі років.

Відсутня ланка в історії алфавіту

В Тель-Лахіші, Ізраїль, археологи з Австрійської академії наук зробили відкриття, яке дійсно змушує переписати історію. Вчені натрапили на ранній приклад алфавіту. Знахідку датують приблизно 1450 роком до н.е.

Це спростувало розповсюджене твердження, що алфавіт був спадщиною єгиптян, які завоювали територію Леванту (загальна назва країн, розташованих у східній частині Середземномор'я). Знахідка є саме тією загубленою ланкою в історії алфавіту, адже до цього у істориків бракувало доказів аби пояснити, як він потрапив на цю землю. Однак цей уламок довів, що алфавіт було завезено сюди ще задовго до панування єгиптян.

Загублена ланка в історії алфавіту.

Апсида, датована III століттям до нашої ери

Археологам вдалося знайти на залізничному вокзалі Хайдарпаша в Стамбулі, де ведуться розкопки, апсиду (виступ в будівлі, характерний для древніх церков) III століття до н.е. Ця архітектурна особливість є найдавнішою серед знайдених на сьогоднішній день споруд. Всередині неї було виявлено могилу з 28 тілами.

Вчені не можуть дати однозначної відповіді, чому місцеві жителі побудували апсиду. Проте висувають теорію, що вона могла бути частиною священного місця. Зважаючи на розміри знахідки, вона могла бути найважливішою будівлею у древньому грецькому місті Халкідон, котре розташовувалося на цьому місці у древності. Проте її точне призначення досі залишається загадкою.

Апсида, котру знайшли на розкопках у Стамбулі.

Новий тип гуманоїдів

Ще одне відкриття, яке дало змогу переглянути історію еволюції людини, було зроблене вченими з Тель-Авівського університету та Єврейського університету в Єрусалимі. На місці розкопок Нешер Рамла було знайдено раніше невідомий вид людини. Вік відкриття може становити від 140 до 120 тисяч років.

Вчені пояснили, що люди Nesher Ramla хоч і мають певну схожість з неандертальцями та архаїчними предками людей, але мають свої особливості. Гуманоїд не надто нагадував сучасних людей завдяки свій унікальній будові черепа, відсутності підборіддя та великим зубам.

Згідно з дослідженнями, Nesher Ramla Homo є вихідною популяцією людей з середнього плейстоцену. Існує припущення, що ця група людей – це зникла популяція, яка спаровувалася з Homo sapiens, які прибули в їхній регіон близько 200 000 років тому.

Люди виду Nesher Ramla.

Стародавній виноробний комплекс

Древню виноробню, якій понад 1500 років, було знайдено в місті Явне, Ізраїль. Археологи вважають, що цей комплекс міг бути виноробним центром за часів Візантійської імперії. Зважаючи на вік знахідки, можливості цього місця вражали, адже тут могли виробляти близько 2 мільйонів літрів вина на рік. Було також знайдено обладнання, серед якого винні преси, печі, глиняний посуд та тисячі ємностей.

Стародавня виноробня, котрій більше 1500 років.

Нацистські артефакти в Хагені

Цього разу знахідка належить не археологам, а вчителю історії Себастьяну Юрсевену. Він випадково натрапив на сховок нацистів, коли прибирав будинок своєї тітки після сильної повені у місті Хаген, Німеччина.

Артефакти знаходилися за однією зі стін будинку. Чоловік прибирав прогнилі шматки гіпсокартону, коли помітив, що за стіною лежать газета 1945 року, портрет Гітлера, протигази, револьвер та кастети, а також декілька значків нацистської партії та документація.

З’ясувалося, що у цій будівлі знаходилася місцева штаб-квартира Націонал-соціалістичної організації народного благополуччя (NSV). Коли його тітка купувала цю нерухомість у 1960-х роках, вона мабуть і не здогадувалася про історію будинку та можливий сховок нацистів.