У МОЗ оцінили ймовірність локдауну через "Омікрон"

Головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через новий штам коронавірусу "Омікрон". Але зараз про це мова не йде, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, "Омікрон" може призводити до непередбачуваний наслідків.

"Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все" , - заявив він.

Кузін зазначив, що спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яке буде навантаження, немає можливості.