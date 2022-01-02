Яку їжу та напої не варто брати в літак

Нерідко їжа, що дають пасажирам на борту літака, є не дуже апетитна. Тому мандрівники влаштовують перекус в аеропорту. Як відомо кожному, там в основному зосереджено багато нездорової їжі. ﻿, повідомляє 24 Канал.

Так, солоні, жирні або гострі страви можуть бути смачними, але викликають нудоту під час польоту. Тож, є ті продукти, яких слід уникати перед польотом чи впродовж, натомість їм можна знайти альтернативу.

Жирна їжа

Потрапивши в аеропорт, перед туристами десятки закладів швидкого харчування, з великими асортиментом гамбургерів, чипсів чи пончиків.

Але, не варто вестися на це, адже жирні продукти створюють навантаження на травну систему, викликаючи біль у животі. Крім того, можуть викликати сильну нудоту.

Хрестоцвіті овочі

Капустяні овочі – це продукти, багаті на вуглеводи та вітаміни, які ідеально підходять для дієт і здорового харчування. Але це зовсім не та їжа, яку варто споживати перед польотом. Річ у тім, що вони спричиняють здуття та викликають дискомфорт.

Йдеться про цвітну та брюссельську капусту, пак-чой тощо. Як альтернативу, можете пожувати перець, огірок і сніговий горошок.

Зелені яблука

Це той продукт, що повинен бути у сумці кожного під час мандрівки. Зелені яблука допомагають полегшити нудоту через кількість клітковини в них.

Якщо ви захворіли у дорозі або ж страждаєте від морської хвороби, то яблуко допоможе побороти погане самопочуття. Клітковина видаляє хімічні речовини, що викликають нудоту.

Вода

Банально, але дієво! Зневоднення не дозволить вам почуватися добре, тому потрібно підтримувати водний баланс. Повітря в літаках сухе, а відсутність вологості може викликати дискомфорт, якщо в організмі недостатня кількість води.

Тож, за годину перед польотом бажано випити більше води, ніж зазвичай, і взяти пляшку води з собою на борт.

Алкоголь

Часто туристи мають страх польотів та вважають, що спиртні напої допоможуть розслабитися та спокійніше перенести переліт. Втім, алкоголь у літаку має й негативні сторони – він зневоднює.

Так, пляшки з випивкою в польоті невеликі, але, якщо спожити декілька, то вже перед приземленням, відчуєте себе жахливо. Як зауважувалося раніше, літаки зневоднюють організм людини й позбавляють її необхідної рідини, алкоголь тільки пришвидшить цей процес.

Кофеїн

Не завжди думка про те, що, аби вижити в польоті, потрібен кофеїн, є правильною. Насамперед він теж призведе до зневоднення. Крім того, порушить цикл сну, що змусить почуватися погано після тривалого польоту.

Краще випийте трав'яний чай з м'ятою перцевою, щоб допомогти травленню, й імбиром для заколисування.