Як українські знаменитості відсвяткували Новий рік

У ніч з 31 грудня на 1 січня Україна зустрічала Новий 2022 рік. Як провели новорічну ніч українські зірки – читайте в матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Більшість знаменитостей поєднують роботу і відпочинок на Новий рік. Та багато хто цьогоріч не дотримався цього правила й зустрічав 2022 в особливій атмосфері.

Катя Осадча і Юрій Горбунов

Зіркове подружжя поєднало роботу та відпочинок. На Новий рік вони були ведучими в одному з закладів Буковелю. Разом з ними на святі були сини – Іван та Данило.

"З Новим роком! Будьте щасливими кожну хвилину цього року. А ще обов'язково будьте здоровими," , – побажала Катя Осадча.

Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірки

Настя Каменських і Потап

Пара зустріла 2022 рік у колі сім'ї та близьких вдома. Вже після свят артисти планують відправитися у зимову подорож.

Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки

Маша Єфросиніна

Вперше за довгий час донька Маші – Нана – повернулась до України. Тож Новий рік зірка зустріла в сімейному колі, а також разом з друзями.

Маша Єфросиніна з сім'єю та рідними / Фото з інстаграму зірки

Монатік

Ще напередодні Нового року Монатік разом з дружиною та синами відправився до Маямі. Вночі артист виступив з концертом.

Монатік з дружиною і командою / Фото з інстаграму зірки

Володимир Остапчук

Разом з дружиною телеведучий провів свято у Буковелі.

"Це був прекрасний рік. Вже чекаємо Новий 2022. Ostapchuk’s family with love," , – привітав Остапчук.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму зірки

Григорій Решетник

Чоловік став ведучим у готелі Rixos Prykarpattya. Дружина Христина супроводжувала коханого у розкішному образі.

Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму зірки

Леся Нікітюк

Зірка відсвяткувала Новий рік на гірськолижному курорті у центрі Карпатських гір.

"З Новим 2022 роком! Я вітаю всіх свої рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас, дорогі мої підписники. Нехай в Новому Році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати. Ставте цілі й впевнено йдіть до них! Люблю вас" , – привітала Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Лілія Ребрик

Акторка зустріла 2022 рік разом з родиною. Вона також поділилась привітанням.

"З вдячністю та любов'ю в серці крокуємо далі! Нехай все вдається! Нехай здійснюються найсміливіші мрії! Нехай кожна клітиночка дихає щастям! Бережіть своїх близьких! Будьте здорові!" , – написала Ребрик.

Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму зірки

Ольга Сумська

Зазвичай артистка зустрічає Новий рік на сцені. Однак цього року вона вирішила змінити традицію та провела свято разом з чоловіком і донькою.

Ольга Сумська з сім'єю / Фото з інстаграму зірки

Влад Яма

Напередодні свят танцівник разом з дружиною й сином гайнув за кордон. Новий рік сім'я зустріла в Мексиці.

Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму зірки

Ілона Гвоздьова

Танцівниця зустріла Новий рік у Грузії. Там зірка працює хореографинею на шоу "Танці з зірками", де суддею є Іраклі Макацарія.