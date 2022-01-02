Як українські знаменитості відсвяткували Новий рік
У ніч з 31 грудня на 1 січня Україна зустрічала Новий 2022 рік. Як провели новорічну ніч українські зірки – читайте в матеріалі, повідомляє 24 Канал.
Більшість знаменитостей поєднують роботу і відпочинок на Новий рік. Та багато хто цьогоріч не дотримався цього правила й зустрічав 2022 в особливій атмосфері.
Катя Осадча і Юрій Горбунов
Зіркове подружжя поєднало роботу та відпочинок. На Новий рік вони були ведучими в одному з закладів Буковелю. Разом з ними на святі були сини – Іван та Данило.
"З Новим роком! Будьте щасливими кожну хвилину цього року. А ще обов'язково будьте здоровими,", – побажала Катя Осадча.
Настя Каменських і Потап
Пара зустріла 2022 рік у колі сім'ї та близьких вдома. Вже після свят артисти планують відправитися у зимову подорож.
Маша Єфросиніна
Вперше за довгий час донька Маші – Нана – повернулась до України. Тож Новий рік зірка зустріла в сімейному колі, а також разом з друзями.
Монатік
Ще напередодні Нового року Монатік разом з дружиною та синами відправився до Маямі. Вночі артист виступив з концертом.
Володимир Остапчук
Разом з дружиною телеведучий провів свято у Буковелі.
"Це був прекрасний рік. Вже чекаємо Новий 2022. Ostapchuk’s family with love,", – привітав Остапчук.
Григорій Решетник
Чоловік став ведучим у готелі Rixos Prykarpattya. Дружина Христина супроводжувала коханого у розкішному образі.
Леся Нікітюк
Зірка відсвяткувала Новий рік на гірськолижному курорті у центрі Карпатських гір.
"З Новим 2022 роком! Я вітаю всіх свої рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас, дорогі мої підписники. Нехай в Новому Році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати. Ставте цілі й впевнено йдіть до них! Люблю вас", – привітала Нікітюк.
Лілія Ребрик
Акторка зустріла 2022 рік разом з родиною. Вона також поділилась привітанням.
"З вдячністю та любов'ю в серці крокуємо далі! Нехай все вдається! Нехай здійснюються найсміливіші мрії! Нехай кожна клітиночка дихає щастям! Бережіть своїх близьких! Будьте здорові!", – написала Ребрик.
Ольга Сумська
Зазвичай артистка зустрічає Новий рік на сцені. Однак цього року вона вирішила змінити традицію та провела свято разом з чоловіком і донькою.
Влад Яма
Напередодні свят танцівник разом з дружиною й сином гайнув за кордон. Новий рік сім'я зустріла в Мексиці.
Ілона Гвоздьова
Танцівниця зустріла Новий рік у Грузії. Там зірка працює хореографинею на шоу "Танці з зірками", де суддею є Іраклі Макацарія.