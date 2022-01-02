Прем'єр Чехії: Росія показує готовність до збройного конфлікту

Новий прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Росія намагається шантажувати Європу постачанням енергоносіїв і показує, що готова до збройного конфлікту, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час новорічної промови.

За словами Фіали, 2022 рік буде одним із найскладніших в історії незалежної Чехії. Серед факторів, що вплинуть на це, він назвав інфляцію, коронавірус та зростання цін на енергоносії. Чеський прем'єр каже, що, на думку деяких економістів, інфляцію не вдасться стримувати, доки ціни на енергоносії не візьмуть під контроль.

"З одного боку є Росія, яка намагається шантажувати Європу і навіть показує, що готова до збройного конфлікту. З іншого боку — у нас є великі європейські держави, які вирішили інвестувати в незалежність від викопного палива практично будь-якою ціною" , — сказав Фіала.

Він додав, що і те, й інше "може принести нам проблеми, якщо голос Чехії, не почують, і якщо ми недостатньо боремося за наші економічні інтереси та інтереси безпеки". Водночас Фіала застеріг від "популістів та політичних рятівників", які пропонуватимуть «прості рішення» — від чогось відмовитись або звідкись вийти.