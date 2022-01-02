Маркарова розповіла про роботу над санкціями щодо "Північного потоку-2"

Україна "активно надає інформацію" США для розширення санкцій проти "Північного потоку-2", повідомляє УНІАН.

Про це розповiла посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Насправді санкції по "Північному потоку" накладені на всі компанії і всі судна російські, які займаються цим проєктом. Санкції є чинними, дійсними. Більше того, кожні три місяці переглядається перелік. Ми, до речі, надаємо активно інформацію нашим колегам у США для того, щоб ці санкції розширювати" , – заявила посол.

"Те, про що у нас говорять, коли кажуть, що ми не зовсім воюємо за додаткові санкції. Це санкції, які були накладені Конгресом на компанію Nord Stream 2 AG, її керівника. Російська компанія, яка зареєстрована у Швейцарії, щодо якої було застосовано так званий вейвер, тобто накладено санкції, але вони тимчасово зняті. І це той вейвер, про який ми чули під час спільної заяви тоді ще канцлерки Німеччини Меркель, президента Байдена. Якраз Німеччина дуже просила саме такий вейвер на цю компанію, в якій є також європейські партнери у росіян" , – додала вона.

За словами Маркарової, українська сторона продовжує вести "дуже активну" роботу з колегами як в Білому домі, так і в Державному департаменті, в Конгресі "про те, що, з нашої точки зору, на цю компанію також повинні бути накладені санкції".

"Nord Stream 2 не є сертифікованим і не запущений роботу. Ми вважаємо, що це – зброя, зброя не тільки проти України, а й проти Європи. І ми вважаємо, що він не повинен бути запущений, поки Росія не припинить агресію. Більше того, ми чуємо від США на офіційному рівні такий саме меседж. США поділяють нашу точку зору, що це – геополітичний інструмент тиску" , – наголосила посол.

"Північний потік-2": що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію має дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.