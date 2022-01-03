Анну Седокову запідозрили у четвертій вагітності

Популярна співачка з України Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками новими фото, якi стали приводом для чуток про четверту вагітність зірки, повідомляє Обозреватель.

Зараз ексучасниця "ВІА Гри" разом зі своїм чоловіком, баскетболістом Янісом Тіммом та сином Гектором відпочиває у Майамі. Там її і помітили з животом, що округлився.

Шанувальники активно обговорюють у мережі фото, якi Анна опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Одні коментатори критикують невдале вбрання артистки, яке підкреслює її живіт, інші стали на захист "вагітної" співачки.

На фото Сєдокова позує на тлі червоного спортивного автомобіля в чорній мерехтливій сукні з відкритими боками. На співачці практично не помітний макіяж, а кучері на голові додають образу грайливості.

Фанати запідозрили Сєдокову у вагітності. Джерело: instagram.com/annasedokova

Крім того, артистка регулярно публікує тимчасові історії, на яких вона, на думку шанувальників, ховає живіт.

Артистка зараз відпочиває у Майамі. Джерело: instagram.com/annasedokova

Зняли знаменитість і самі фанати, які також відпочивають у Майамі. На знімках Анна стоїть у приталеній сукні поруч із чоловіком і сином. Побачивши кадри, фоловери в соцмережах навіть спромоглися визначити термін вагітності зірки – четвертий місяць.

Сєдокова з коханим Янісом Тіммом та молодшим сином Гектором. Джерело: instagram.com/ina_asipenka

На сторінці Сєдокової в Instagram почалася ціла дискусія між прихильниками версії, що співачка чекає на четверту дитину та хейтерами, які впевнені, що вокалістка "просто переїла салатів на новорічному застіллі". Проте перші, здається, лідирують за кількістю коментарів.

"Пупсик напевно буде", "Це 4 місяць вагітності?", "Вагітна – 100%", – залишали під роликом підписники .

Коментарі під відео Сєдокової. Джерело: instagram.com/annasedokova