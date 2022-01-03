Єврокомісія отримала скаргу "Нафтогазу" на домінуюче становище "Газпрому"

Європейська Комісія отримала скаргу НАК "Нафтогаз України" на домінантне становище російського "Газпрому" на європейському ринку газу, що, на думку української сторони, є причиною рекордного зростання цін на газ у Європі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми отримали скаргу. Ми розглянемо її відповідно до наших стандартних процедур" , - підтвердив у понеділок на брифінгу представник Єврокомісії Тім МакФі.

Інших деталей він не надав.

Як повідомлялося раніше, НАК "Нафтогаз України" 21 грудня звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання Генеральному директорату з конкуренції про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, попри зростання попиту, й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи та конкурувати з "Газпромом" , - заявляв раніше голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

На його думку, саме це є ключовою причиною кризи і рекордного зростання цін у Європі.