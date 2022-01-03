Гороскоп на 4 січня: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 4 січня 2022 року радить усім знакам Зодіаку всю свою енергію пустити в справу. Чим активніше ви проведете цей день - тим успішніше пройде весь місяць, повідомляє УНІАН.

Сьогодні потрібно:

займатися фізичними вправами (спортом);

будувати плани;

займатися діловими та організаційними питаннями;

приймати важливі рішення;

виявити ініціативу.

Сьогодні не можна:

лінуватися;

проявляти агресію;

випускати емоції з-під контролю;

сваритися з рідними.

Місяць росте в знаку Водолій, що провокує людей на зміни. У цей час часто змінюється настрій, а людей тягне на експерименти. Важливо при цьому тверезо оцінювати свої сили та зберігати голову на плечах.

Овен

Найкраще у вас будуть вдаватися справи, що пов'язані з реалізацією вашого творчого потенціалу і з навчанням. Наприклад, сьогодні можна починати курси з вивчення іноземної мови.

Якщо потрібно збільшити свої доходи або задумали кар'єрне просування – то саме цієї місячної доби варто відновити свої старі зв'язки (вони скоро стануть вам у нагоді) або намітити новий робочий проект (зірки в цю місячну добу підкажуть, на що варто звернути увагу).

Телець

День відмінно підходить для спілкування – але тут є своя мудрація: до вас сьогодні тягнуться скиглії й ображені життям, їх потрібно не просто вислухати, але ще і пожаліти. Тому Тельцю варто паралельно зі спілкуванням стежити і за своїм внутрішнім балансом: як тільки відчуваєте, що сили закінчуються – безкомпромісно прикривайте цю лавочку безкоштовних обіймашок.

Якщо потрібно зайнятися робочими справами - сміливо експериментуйте і не бійтеся нестандартних рішень.

Близнюки

Ще один знак зодіаку, від якого сьогодні його оточення чекає підтримки і співчуття з будь-якого приводу. Постарайтеся розділити всіх, хто жадаює доброти, по групах - і нехай допомагають один одному без вашої безпосередньої участі. Так ви і зарекомендуєте себе відмінним організатором, і уникнете емоційного вигорання.

Любовний гороскоп радить Близнюкам частіше проявляти ініціативу цього дня.

Рак

Відмінний день для романтичних зустрічей: чарівність і харизма Рака зараз на висоті, тому представники знака особливо привабливі для протилежної статі. Можна сміливо влаштовувати собі побачення або знайомитися з симпатичними людьми. Відносини, які почалися цього дня, обіцяють бути міцними і приємними.

Також із Раку сьогодні виходить відмінний порадник і суддя: він відмінно вирішує конфлікти і примиряє людей.

Лев

День найкраще присвятити зустрічам. Особливо це стосується зустрічей із неприємними особами: якщо вам потрібно провести розмову з такою людиною – призначте її на сьогодні, і спілкування пройде максимально комфортно для вас.

Фінансовий гороскоп на цей день обіцяє приємні грошові сюрпризи і радить відправлятися за покупками: вони будуть вдалими.

Діва

Організуйте собі вихід у світ або будь-який активний відпочинок: висока ймовірність, що на такому заході на Діву чекає цікаве і дуже приємне знайомство. До того ж подібне проведення часу допоможе представникам знака розкритися з нового боку та проявити свої таланти.

Також це відмінний день для завершення старих справ. Це стосується як робочих проектів, так і якихось конфліктів, наприклад.

Терези

У цілому день приємний, хоча і можливі дрібні негаразди. На жаль, Терези будуть приймати ці прикрі дрібниці занадто близько до серця, хоча ті того і не варті. Вірогідні сварки з ріднею, особливо з жіночою частиною вашої родини.

Головне пам'ятати - вже завтра ви зрозумієте, що ці образи дрібні й здебільшого надумані. А поки просто відпустіть ситуацію і постарайтеся контролювати емоції.

Скорпіон

Сьогодні марно просити чужої допомоги: тільки час і нерви даремно витратите. Але не турбуйтеся: Скорпіон сьогодні і сам відмінно впорається з усіма питаннями. Заодно і всі лаври заслужено потім забере собі.

Якщо задумували ремонт або прикупити щось для оселі (техніку або меблі, наприклад) - то сьогодні саме час хоча б почати ці роботи або зробити замовлення.

Стрілець

День сповнений приємних сюрпризів. Працездатність Стрільця теж на висоті. Тому в цілому це буде продуктивний і радісний день. Утім, займатися можна не тільки фізичною роботою, а й проводити наради і переговори: вони також пройдуть вдало.

Єдине, з чим Стрільцеві варто бути обережним сьогодні – це особиста сфера і чужі обіцянки (особисте краще не ворушити, а до останніх варто поставитися критично).

Козеріг

Хороший, продуктивний день. Висока ймовірність отримати корисну інформацію. Можна сміливо братися за самі копіткі проекти. Єдиний нюанс - під робочі справи краще запланувати першу половину дня, а другу частину залишити на друзів і романтику.

Відносини, які зав'яжуться сьогодні, розвиватися будуть повільно - але вони варті того, щоб трохи почекати.

Водолій

Гороскоп радить Водолію сьогодні влаштувати посиденьки зі старими знайомими, особливо, якщо ці знайомі – представниці прекрасної статі. Під час такого спілкування можна дізнатися багато чого цікавого і потрібного представнику знака. Втім, візит гостей може бути і незапланованим - але від цього не менш приємним і корисним.

Це також гарний час, щоб почати подорож.

Риби

Частіше слухайте сьогодні свою інтуїцію. До того ж Риби сьогодні можуть сміливо загадати бажання - І Небеса його неодмінно почують: якщо виконання цього бажання піде представнику знака на користь, то воно здійсниться. Якщо бажання не виконується - то варто задуматися, що з ним не так: Всесвіт сигналізує, що у ваші плани закралася якась помилка, виконання задуманого потенційно несе вам шкоду.

В цілому, день варто присвятити спілкуванню з дітьми та відпочинку: настала пора Рибам відновити сили.