ДТП у Білорусі з росіянами - постраждала 41 особа

У Білорусі зіткнулися туристичний автобус "Сканія" з росіянами та легковий автомобіль "Рено", повідомляє Українська правда.

Внаслідок ДТП автобус перекинувся. 31-річний водій легкового авто, мешканець Кричева загинув на місці.

За попередніми даними, постраждав 41 пасажир (усі громадяни Росії) автобуса.

Зазначається, що 6 пасажирів перебувають у важкому стані, 18 – середньої тяжкості, решта легкого ступеня.

Наразі постраждалим надається медична допомога в обласній клінічній лікарні.