Польща спрощує умови для українських заробітчан

У Польщі мають спростити правила прийому на роботу українських заробітчан. Зокрема, простіше стане отримати дозвільні документи на роботу в країні – тепер їх видаватимуть терміном на два роки, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла Кароліна Шлешинська, віцепрезидентка компанії Gremi Personal, яка займається міжнародним працевлаштуванням. Сьогодні ж такий документ видають лише на шість місяців на рік. При цьому наступний дозвіл можна отримати через пів року, а річний дозвіл на роботу слід чекати до п'яти місяців.

Нові правила набудуть чинності після того, як зміни до закону про іноземців підпише президент Польщі Анджей Дуда, їх уже ухвалив Сейм.

Шлешинська наголосила, що такі зміни дадуть більше можливостей для стабільної та високооплачуваної роботи в Польщі за умови гарного володіння польською мовою. Крім цього, це означатиме менше бюрократії при оформленні документів і як наслідок – менше стресу.

Крім того, в країні планують спростити надання посвідки на проживання. У Польщі це називається карта побуту. Після того, як зміни до закону набудуть чинності громадянам нашої держави, не потрібно буде надавати договір оренди на житло. Як зазначила експертка, насамперед це спростить життя тим, хто живе, наприклад, у хостелі.