"Газпром" знизив транзит газу через Україну

Прокачування російського газу через Україну до Словаччини на початку 2022 року знизилося втричі. "Газпром" у 2021 році не використав потужності української ГТС в повному обсязі, повідомляє УНІАН.

Про це заявив глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"У 2021 році транзит природного газу з РФ склав 41,7 млрд куб.м., при загальному рівні заброньованих потужностей в 44,4 млрд. куб. (для точок входу з РФ) і 45,8 млрд. куб. м. (для точок виходу в країни-члени ЄС і Молдови). Тобто Газпром використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу - 91%" , - йдеться в повідомленні.

При цьому Макогон зазначив, що загальна транзитна потужність української ГТС становить 146 млрд м3.