Читачі New York Times назвали найкращі книги за останні 125 років

Американська газета The New York Times визначила п'ять кращих книг, написаних за останні 125 років. Перше місце в топі посів роман письменниці зі США Харпер Лі "Вбити пересмішника", повідомляє Обозреватель.

Рейтинг було складено на підставі голосування 200 тис. користувачів мережі зі всіх 50 американських штатів, а також із 67 інших країн. Як сказано у статті The New York Times, список із 25 найпопулярніших видань, з якого читачі обирали найзначнішу книгу, був сформований у листопаді-2021 на честь ювілею Book Review, книжкового додатку до газети.

Топ-5 найкращих книг за версією The New York Times

1. "Убити пересмішника" (1960), Харпер Лі

Цей бестселер вважається класичним, а 1961 року він отримав Пулітцерівську премію.

У сюжеті книги розкривається життя вигаданого міста Мейкомб на півдні США у роки після Великої депресії, де адвокат Аттікус Фінч береться за захист у суді афроамериканця Тома Робінсона. Його звинувачують у зґвалтуванні молодої білої жінки, хоча всі факти свідчать, що чоловік невинний.

52-річна читачка зі штату Нью-Джерсі Коріна Дженсен у відгуку на книгу зізналася, що виросла в соціальному будинку в дуже складних умовах, і позитивні герої допомогли їй пристосуватися до життя.

"Убити пересмішника" навчили мене всьому, що я повинна була знати про життя, кохання, дружбу та честь. Ці уроки позначилися на моєму житті, і я дійсно вважаю, що мій шлях виглядав би зовсім інакше без них" , – написала вона.

To Kill a Mockingbird. Джерело: Amazon

2. "Братство Кільця" (1954), Джон Рональд Руел Толкін

Цей роман відкриває популярну трилогію "Володар кілець". Він вважається першим та зразковим твором у жанрі епічне фентезі.

Автор розповідає історію Фродо – племінника хобіта Більбо Беггінса, – який отримав від свого дядька Кільце Всевладдя. Це стародавній потужний артефакт, який здатний робити носія невидимим, а також має власну волю й може підкорити всі інші чарівні кільця. Фродо наважується на довгу та небезпечну подорож, щоб знищити небезпечну коштовність.

Читачка Оуен Кларк зі штату Юта наголосила, що Толкін встановив дуже високу планку для інших письменників і мало які творці можуть її досягти.

"Глибина всесвіту цієї книги, вигаданого автором світу та історії дружби, що розгортається в ньому, заклали основи для всього жанру фентезі" , – впевнена шанувальниця "Братства кільця".

The Lord of the Rings. Джерело: Amazon

3. "1984" (1949), Джордж Орвелл

Це один із найвідоміших романів-антиутопій, якщо не найвідоміший. Він перекладений десятками мов, а також отримав безліч варіантів кіно- та театральних екранізацій.

"1984" оповідає про світ, який повинен був бути ідеальним, але насправді є жорстоким і сюрреалістичним. Влада контролює практично всі аспекти життя кожної людини, щоб вони відповідали офіційній ідеології, що прямо суперечить об'єктивній дійсності.

"Ця книга відгукується в мені й до цього дня, через 70 років після того, як вона була написана. Це застереження про людську гординю і спрагу влади" , – заявила читачка з Філіппін Кетлінн Ребонкін.

1984. Джерело: Amazon

4. "Сто років самотності" (1967), Габріель Гарсіа Маркес

Це велика та складна книга з 20 безіменних розділів, у яких описується закільцьована в часі історія невеликого поселення.

Протягом усього роману головні герої страждають від самотності у різних її проявах. Основна причина цього – нездатність любити.

Прихильниця "Ста років самотності" з Індії Різована Хуссаїні заявила, що ця книга подібна до землетрусу, тому що зруйнувала очікування, які зазвичай покладають на історії в жанрі реалізму.

"Жодна робота, яка з’явилася за останні 125 років, не викликала такої хвилі чи зміни в літературному ландшафті, як ця" , – сказала вона.

One Hundred Years of Solitude. Джерело: Amazon

5. "Кохана" (1987), Тоні Моррісон

Це перший роман американської письменниці Моррісон, який став бестселером. Він створений на основі реальних подій – життя рабині Маргарет Гарнер, яка втекла від рабовласника в Кентуккі й переправилася у вільний штат Огайо.

У книзі головну героїню звуть Сеті. Вона вбиває свою дочку, рятуючи її від рабства. А через роки в домі, де поселяється жінка з іншою своєю дитиною, заводиться привид.

Американка Бронте Менсфілд зі штату Іллінойс зізналася, що сцени з "Коханої" залишилися в її свідомості назавжди.

"Це голосно та болісно. Ця примарна історія розповіла мені про спадщину рабства більше, ніж історичні книги" , – поділилася читачка враженнями.