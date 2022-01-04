Інші країни не воюватимуть за Україну – Стефанишина

Інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати в Україні. Українська армія стоїть і стоятиме на передовій. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас є допомога з боку окремих країн НАТО. Ми укладаємо угоди про закупівлю зброї, військового обладнання, зокрема через систему закупівлі НАТО. Але ми маємо бути реалістами. Інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати. Є українська армія, яка стоїть на передовій і стоятиме на передовій" , - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що вже було анонсовано, що і ЄС, і Сполучені Штати заздалегідь підготували пропозиції щодо впровадження нових санкцій.

"Тобто серед західних країн є консенсус щодо ухвалення таких санкцій. Ця інформація була доведена до відома російського президента. Водночас в умовах накопичення військ РФ ми спостерігаємо безпрецедентну міжнародну підтримку та консолідацію не лише через політичні заяви, а й через конкретні рішення, резолюції, дії, які публікуються ЄС, НАТО, окремими країнами. За останній місяць в Україні побувало декілька міністрів оборони країн ЄС, Великої Британії, які обговорювали шляхи підтримки України" , - розповіла Стефанішина.

Віцепрем'єрка нагадала, що Сенат США в оборонному бюджеті на 2022 рік передбачив виділення $300 млн на підтримку України, включаючи $75 млн на летальне озброєння.