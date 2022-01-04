У Чилі поліцейські хотіли розігнати мітинг пасічників, але їх покусали бджоли

В Чилі поліцейські намагалися розігнати мітинг пасічників, проте їх покусали бджоли. Після інциденту сімох правоохоронців доставили до місцевої лікарні, а четверо бджолярів затримали, повідомляє Ліга.net.

У вівторок, 4 січня, перед президентським палацом у Сантьяго пасічники встановили близько 60 вуликів, у яких було приблизно 10 000 бджіл. Пасічники стурбовані великою посухою в країні й вимагають підвищити ціни на мед або надати субсидії виробникам меду. Також протестувальники попросили зустрітися з президентом Себастьяном Піньєрою.

Один з пасічників розповів журналістам, що цією акцією протесту вони хотіли донести те, що "якщо бджоли загинуть, життя не буде".

Представник міністерства сільського господарства в регіоні Сантьяго сказав, що уряд стурбований впливом посухи на бджіл. За його словами, вони вже надають допомогу 20 громадам, які мають серйозний дефіцит води.