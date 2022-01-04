Нафтогазовий гігант Vitol продав частку у компанії Пінчука

Компанія Geo Alliance українського олігарха Віктора Пінчука викупила 50% акцій Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited у нафтогазового гіганта Vitol, повідомляє Новое время.

Газодобувна компанія Geo Alliance Віктора Пінчука викупила у нідерландської Arawak Energy Ukraine BV (входить до групи компаній Vitol) 50% акцій Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited. Про це йдеться у повідомленні компанії від 4 січня.

Внаслідок угоди Geo Alliance Group Limited та її акціонери стали власниками 100% акцій Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited.

Деталі угоди не розголошуються.

"Ми вдячні за міцні робочі відносини, які були у нас із українським партнером упродовж останніх дев'яти років. Бажаємо GEO ALLIANCE GROUP удачі в майбутньому" , - зазначив представник гурту Vitol Джонатан Марш.

У лютому 2020 року Економічна правда повідомляла, що український олігарх Віктор Пінчук та нідерландська група Vitol мільярдера Іена Тейлора виставили на продаж газодобувну компанію Geo Alliance.

Тоді повідомлялося, що Geo Alliance продається за погодженням з Vitol , тобто йдеться про продаж 100% газового бізнесу. За словами співрозмовника видання, у Пінчука оцінювали Geo Alliance у $300 млн, але у Vitol цю ціну вважали завищеною.

Пізніше в EastOne спростували інформацію про продаж газового бізнесу Пінчуком .

Газодобувна компанія Geo Alliance працює на ринку з 2004 року та розробляє близько 16 родовищ. 2012 25% акцій Geo Alliance викупила нідерландська Vitol Group. У 2017 році Vitol Group наростила частку Geo Alliance до 50%.