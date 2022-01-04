Момент обвалення стіни у Харкові потрапив на відео

У мережі з'явилося відео моменту обвалу офісної будівлі за адресою пр. Гагаріна, 20 у Харкові, що відбувся 4 січня. На кадрах видно, як менш ніж за хвилину стіна впала і від неї залишилася купа каміння, повідомляє Обозреватель.

Відео опублікувала Харківська обласна прокуратура. Спочатку відпала невелика частина фасаду, після чого – одразу чотири поверхи.

Нагадаємо, рятувальники провели евакуацію людей. За наявними даними, сталося обвалення фасадної стіни відселеного чотириповерхового будинку. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Лише пошкоджено перекриття між трьома поверхами. Наразі будинок оточено.

Причини обвалення з'ясовуються. Проте, за даними місцевого Telegram-каналу "Віха", воно сталося через розпочате поряд будівництво.