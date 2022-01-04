В Україні змінили схеми комбінування вакцин

Міністерство охорони здоров’я України змінило схеми комбінування вакцин від коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба відомства, повідомляє Новое время.

Рішення ухвалили після рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики. Тепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer), пояснив глава МОЗ Віктор Ляшко. Також після Moderna або Pfizer можна використовувати вакцину AstraZeneca.

Інтервал між введеннями доз вакцини для всіх схем однаковий — 28 днів:

перша доза CoronaVac — друга доза AstraZeneca, Pfizer або Moderna;

перша доза AstraZeneca — друга доза Pfizer або Moderna;

перша доза Pfizer або Moderna — друга доза AstraZeneca.

У МОЗ уточнили, що такі самі схеми можна використовувати для додаткової або бустерної вакцинації.

У вересні головний санлікар Ігор Кузін казав, що змішувати можна лише вакцини типу мРНК: наприклад, першу дозу Pfizer та другу Moderna і навпаки.