НБУ у 2022 році перевірить 17 банків та Укрпошту

Нацбанк України у 2022 році проведе планові перевірки з питань фінмоніторингу та дотримання валютного та санкційного законодавства у 17 банках та 27 небанківських фінансових установах, повідомляє Новое время.

Як йдеться в повідомленні регулятора, річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за підсумками оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

У першому кварталі 2022 року НБУ перевірить банки:

— Восток, Укргазбанк та РВС Банк.

У другому:

— Укрексімбанк, Банк Січ, Глобус, Індустріалбанк та МТБ Банк.

В третьому:

— МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк та А-Банк.

У четвертому кварталі;

— ПІБ, Мегабанк, Райффайзен Банк, банк Кліринговий дім та Універсал Банк.

Крім того, НБУ перевірить низку небанківських фінансових установ, серед яких — АТ Укрпошта.