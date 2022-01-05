НБУ у 2022 році перевірить 17 банків та Укрпошту
Нацбанк України у 2022 році проведе планові перевірки з питань фінмоніторингу та дотримання валютного та санкційного законодавства у 17 банках та 27 небанківських фінансових установах, повідомляє Новое время.
Як йдеться в повідомленні регулятора, річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за підсумками оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
У першому кварталі 2022 року НБУ перевірить банки:
— Восток, Укргазбанк та РВС Банк.
У другому:
— Укрексімбанк, Банк Січ, Глобус, Індустріалбанк та МТБ Банк.
В третьому:
— МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк та А-Банк.
У четвертому кварталі;
— ПІБ, Мегабанк, Райффайзен Банк, банк Кліринговий дім та Універсал Банк.
Крім того, НБУ перевірить низку небанківських фінансових установ, серед яких — АТ Укрпошта.