Масові протести в Казахстані: силовики затримали сотні людей

В Алмати силовики затримали більше сотні людей на місці акції групи зі створення Демократичної партії Казахстану. Ще півсотні було затримано під час розгону ходи "Прокинься, Казахстан", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Акція зі створення Демократичної партії Казахстану проходила поруч зі спорткомплексом Алмати Арена. Мітингувальники вступали за поліпшення соціального становища населення й вимагали зниження цін на газ. Через деякий час силовики почали затримувати протестуючих та саджати їх у автозаки.

У той самий час, десятки членів акції "Прокинься, Казахстан" з аналогічними гаслами проводили протест поруч з Парком першого президента. Силовики також заблокували їм шлях та почали проводити затримання. Усіх затриманих доставили до відділків поліції у Ауезовському та Бостандицькому районах.