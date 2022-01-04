Борель перед візитом в Україну поговорив зі Столтенбергом
Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель обговорив із генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом тему концентрації сил РФ поблизу кордонів з Україною, а також російські пропозиції у сфері безпеки, повідомляє Корреспондент.
Як зазначає Європейська зовнішньополітична служба, розмова двох політиків відбулася напередодні поїздки Бореля до України. Боррель і Столтенберг "обговорили військове посилення Росії на кордоні з Україною, а також два проєкти домовленостей про безпеку, спрямовані Росією до США та НАТО".
"Також вони обговорили підготовку до засідання Ради НАТО-Росія 12 січня", – йдеться у повідомленні.
Також зазначено, що Боррель наголосив на необхідності деескалації та повного виконання Мінських домовленостей Росією.
"Він наголосив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та високу ціну", – додали у Європейській зовнішньополітичній службі.