Борель перед візитом в Україну поговорив зі Столтенбергом

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель обговорив із генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом тему концентрації сил РФ поблизу кордонів з Україною, а також російські пропозиції у сфері безпеки, повідомляє Корреспондент.

Як зазначає Європейська зовнішньополітична служба, розмова двох політиків відбулася напередодні поїздки Бореля до України. Боррель і Столтенберг "обговорили військове посилення Росії на кордоні з Україною, а також два проєкти домовленостей про безпеку, спрямовані Росією до США та НАТО".

"Також вони обговорили підготовку до засідання Ради НАТО-Росія 12 січня" , – йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що Боррель наголосив на необхідності деескалації та повного виконання Мінських домовленостей Росією.