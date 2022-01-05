Mercedes відкликає майже мільйон авто через несправність

Німецький автовиробник Mercedes відкликає понад 800 тисяч автомобілів по всьому світу через можливу несправність, повідомляє Корреспондент.

Bild, посилаючись на лист компанії, направлений клієнтам, що потрапив у його розпорядження, стверджує, що в насосі охолоджувальної рідини виявлено несправність, при якій "в окремих випадках не можна повністю виключити небезпеку загоряння". При цьому автомобілісти поки що не зможуть звернутися до сервісних центрів через дефіцит необхідних запчастин на тлі пандемії коронавірусу.

Йдеться про дизельні моделі, вироблені з січня 2017 року до жовтня 2021 року: GLC, GLE, GLS, класи С, Е та S, CLS з двигунами OM654 або OM656.

Як випливає з тексту листа, Mercedes радить власникам даних автомобілів "водити особливо обережно" і якомога рідше користуватися авто. У компанії працюють над розв'язання проблеми.