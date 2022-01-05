На Львівщині знайшли артефакти часів Стародавнього Риму

Археологи виявили нові сенсаційні знахідки часів Римської імперії поблизу села Карів Червоноградського району Львівщини, повідомляє Корреспондент.

Про це напередодні заявили в департаменті архітектури та містобудування Львівської облдержадміністрації.

"Розвідувальні розкопки новоствореного пам'ятника часів німецьких племен виявили два нові унікальні археологічні об'єкти: поховання з обрядовими предметами всередині та поглиблена споруда, призначення якої поки що залишається загадкою" , - йдеться в повідомленні.

Знахідку датують початком ІІІ ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східнонімецькі племена готів.

"У похованні, окрім людських решток, археологи виявили фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. А також уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яного ящика, оббитого бронзовими пластинками з декоративними цвяхами та половинку скла. Такі жетони використали для римських настільних ігор" , – розповіла директор департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обладміністрації Олена Василько.

Досліджувати околиці села Карів розпочали ще у 2017 році.