На Львівщині знайшли артефакти часів Стародавнього Риму
Археологи виявили нові сенсаційні знахідки часів Римської імперії поблизу села Карів Червоноградського району Львівщини, повідомляє Корреспондент.
Про це напередодні заявили в департаменті архітектури та містобудування Львівської облдержадміністрації.
"Розвідувальні розкопки новоствореного пам'ятника часів німецьких племен виявили два нові унікальні археологічні об'єкти: поховання з обрядовими предметами всередині та поглиблена споруда, призначення якої поки що залишається загадкою", - йдеться в повідомленні.
Знахідку датують початком ІІІ ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східнонімецькі племена готів.
"У похованні, окрім людських решток, археологи виявили фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. А також уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яного ящика, оббитого бронзовими пластинками з декоративними цвяхами та половинку скла. Такі жетони використали для римських настільних ігор", – розповіла директор департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обладміністрації Олена Василько.
Досліджувати околиці села Карів розпочали ще у 2017 році.
"Карів, як археологічна знахідка – відкриття століття. І не лише для України: бронзовий котел з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми знайшли раніше, є третьою знахідкою у світі. Крім того, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди про існування яких на українських територіях досі невідомо. Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут внаслідок надзвичайних обставин, а саме так званих Маркоманських воєн 166-180 років", – розповів керівник розкопок, доцент кафедри археології Львівського національного університету ім. Івана Франка Ярослав Оніщук.