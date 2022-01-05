Toyota стала лідером автопродажів у США

Японський виробник автомобілів Toyota Motor за підсумками 2021 року вперше в історії випередив американську корпорацію General Motors з продажів на ринку США, повідомляє Корреспондент.

Як передають американські ЗМІ, згідно з опублікованим офіційним звітом, Toyota за минулий рік продала у США 2,33 млн автомобілів, що на 10% більше, ніж у 2020 році. Водночас продажі GM впали на 13% - до 2,2 млн одиниць - через брак напівпровідників і призупинення роботи заводів.

Toyota також зазнавала труднощів з виробництвом у США, але це меншою мірою позначилося на її результатах продажів. Великий внесок у кінцевий результат зробило зростання попиту на гібридні автомобілі. У порівнянні з 2020 роком продаж таких машин зріс більш ніж на 73% – до 583 тисяч.

Раніше General Motors незмінно лідирувала з продажу автомобілів у США з 1931 року.