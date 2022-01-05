МЗС Росії назвало представників на переговорах з НАТО

На майбутньому засіданні Ради Росія-НАТО російську сторону представить міжвідомча делегація МЗС та Міноборони, заявив заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко, повідомляє Радио Sputnik.

Він уточнив, що особисто вирушить на переговори, разом із ним позицію РФ відстоюватимуть представники оборонного відомства.

Російське МЗС опублікувало проекти договорів з НАТО та США щодо гарантій безпеки. Документи зокрема виключають подальше розширення альянсу на Схід і вступ до нього країн колишнього СРСР. Також проект передбачає відмову від будь-якої військової діяльності альянсу в Україні, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

Переговори з безпеки розпочнуться з консультацій у Женеві між РФ та США 10 січня, потім продовжаться на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня у Брюсселі та 13 січня у Відні в ОБСЄ.