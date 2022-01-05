На трасі Київ – Харків сталася ДТП за участю швидкої

У Харківській області поблизу Люботина пізно ввечері 4 січня сталася смертельна ДТП за участю швидкої та автомобіля Škoda Octavia.

Як повідомляє Telegram-канал СТО Харків, швидка рухалася з боку Люботина в бік Харкова.

ЗМІ повідомляють, що водій Skoda хотів заїхати на територію заправки та не переконався у безпеці маневру. У момент повороту в машину врізалася карета швидкої допомоги.

Водій Škoda загинув на місці. Також постраждала медсестра, яка перебувала у швидкій, вона розбила лобове скло.