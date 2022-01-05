Київське "Динамо" намітило збір та матчі в Іспанії

Після місячної відпустки футболісти київського "Динамо" повернуться до роботи 14 січня. Команда пройде традиційний медогляд, кілька днів потренується на базі, а 17 січня вирушить на збір. Цього разу його заплановано на південному сході Іспанії, в провінції Аліканте, повідомляє Обозреватель.

Базуватимуться підопічні Мірчі Луческу в тренувальному комплексі неподалік міст Аліканте та Мурсія, де є кілька полів з натуральним газоном і вся необхідна інфраструктура.

Команда готується до матчів. Джерело: ФК "Динамо" (Київ)

Українська команда планує отримати чимало ігрової практики та провести в Іспанії п'ять контрольних матчів. Суперники для спарингів ще підбираються, але один із них уже відомий. 24 січня динамівці зіграють із шведським "Кальмаром", який посів у національному чемпіонаті шосте місце.

Нагадаємо, на зимову паузу у ролі лідера УПЛ пішов "Шахтар".