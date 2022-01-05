Протестувальники ввірвалися до будівлі адміністрації Алмати: почалася пожежа

У Казахстані мітингувальники увірвалися до адміністрації Алмати. Присутні озброєні арматурами, ціпками та щитами. Очевидці повідомляють про пожежу в будівлі.

Перед адміністрацією вибухають світлошумові гранати, а перед самою будівлею вино дим.

Повідомляється, що поліцейські відступили до резиденції, яка знаходиться за 50 метрів від адміністрації.

Очевидці повідомляють про пожежу, що почалася в будівлі адміністрації, передає NUR.KZ﻿.

Пізніше повідомили про пожежу в будівлі прокуратури міста.