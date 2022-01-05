Біля Синевира утворилися кілометрові затори

На дорозі до озера Синевир утворились кілометрові затори. Рух можливий тільки в один бік через припарковані збоку автівки, повідомляє Mukachevo.net.

На Новорічно-Різдвяні свята на Закарпаття приїздить чимало туристів. Усе це днями спричинило неабиякий ажіотаж на під’їзді до озера Синевир.

Сотні автівок, великі пасажирські автобуси, тисячі туристів - все це спричинило кілометрові затори. Щоб виїхати від території озера потрібно було простояти в заторі близько півгодини. А деякі туристи змогли потрапити до озера лише з настанням темряви.

mukachevo.net

Місцеві радять планувати поїздку заздалегідь, виїхати раніше, залишити автівку якомога далі, щоб не створювати тисняву.